Ruanda bomba eğitimi alan 13 terör şüphelisini gözaltına aldı

Ruanda polisi, Demokratik İttifak Güçleriyle (ADF) bağlantılı 13 terör şüphelisini gözaltına aldığını duyurdu.

The New Times'ın haberine göre, farklı türde patlayıcılarla yakalanan 12 erkek ve 1 kadın, terör saldırısı planladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Ruanda Soruşturma Bürosu Sözcüsü Thierry Murangira, bu kişilerin Kigali, Nyabihu ve Rusizi kentlerinde el yapımı bombalar üzerine eğitim aldığı sırada yakalandığını açıkladı.

Murangira, ön soruşturma sonucunda yakalananlardan 4'ünün ADF adına adam devşirme, eğitim ve gözetleme yaptığının ortaya çıktığını söyledi.

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda varlık gösteren ADF'nin KDC'deki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

ADF'nin DEAŞ gibi uluslararası örgütlerle bağlantısı olduğu ileri sürülüyor.