Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurinziza'nın Uşak Ziyareti

Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurinziza bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Uşak'a geldi.



Ruanda dostluk grubu olarak Uşak'ı ziyaret eden Büyükelçi Williams Nkurinziza'ya Ak Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç eşlik etti.



Ruanda dostluk grubu olarak Büyükelçiyi misafir etmekten onur duyduklarını dile getiren Tunç, daha önce kendilerinin büyükelçi Nkurinziza'yı ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretin iadeyi ziyaret olduğunu söyledi.



İlk olarak Vali Salim Demir'i makamında ziyaret eden Büyükelçi Nkurinziza, Vali Demir'e yapacağı ziyaretler hakkında bilgi verdi.



Uşak hakkında önemli bilgiler edinen Büyükelçi Nkurinziza Uşak'ta olmaktan oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.



Büyükelçi Williams Nkurinziza, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ve Türkiye arasında ilişkileri güçlendirmek için başarılı çalışmalar yaptığına değinerek şunları kaydetti;"Tabi ki bu yapılanmalar ülkeler arasında olduğu gibi kişiler arasında da olursa çok daha faydalı olur. Bu yüzden buraya arkadaşlık için geldim. Ama tabi ki iş fırsatları içinde burada bulunmaktayım. Uşak tarım ve sanayii ve tekstil alanlarında ve seramik alanlarında çok güçlü ve bizim çalışmak istediğimiz konuların başında geliyor" dedi.



Büyükelçi Nkurinziza, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamına ilişkin gazetecilerin sorduğu soruları cevapladı. Nkurinziza;"1994 yılında Ruanda insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden bir tanesini geçirdi. Bu olduğunda dünya gözünü başka bir yere çevirdi. ve bununla ilgilenmeyi reddetti. Orada olanı soykırım olarak adlandırmayı da reddettiler. Bunun sonucunda 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Runadalı insanların bundan dönmesi de seneler sürdü çünkü dış dünya buna hiçbir ses çıkarmadı. 1994 yılından buyana Ruanda tam bir Rönesans geçirdi. Bugün Afrika'da Ruanda modern bir yerleşim yeridir. Kıtadaki en güvenli en güvenli ülkelerden bir tanesi olarak görülüyor. Gayet güçlü bir şekilde iç güvenlik sistemlerimiz gayet kuvvetli bir şekilde yaptık. Birleşik devletlerarasında, barışı koruyan devletlerarasında Ruanda ikinci en büyük güce sahip olan ülke" dedi.



Uşak Valisi Salim Demir, iki ülke arasındaki ilişkileri destekleyerek ekonomik anlamdaki çalışmaların en üst seviyelere çıkartılması için çalışmaların yapılacağını dile getirdi. Kendilerinin de en kısa zamanda Ruanda'yı ziyaret edeceklerini bildiren Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ruanda Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Büyükelçi Nkurinziza'yı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti;"Myanmar'daki vahşeti kınıyorum. Bu vahşetin bir an önce durmasını, tüm dünyanın sesimize kulak vermesini diliyorum. 15 Temmuz darbe girişimini tüm ülke olarak hep birlikte yaşadık. Ancak darbe girişimini sadece yaşayan biz değildik. Bizleri yalnız bırakmayan Ruanda Büyükelçimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Darbe girişiminden hemen sonra 4 Ağustos tarihinde Sayın Büyükelçim TBMM'de bizleri ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını ve FETÖ ile mücadele konusunda uzun uzun konuştuk" dedi.



Vali Demir ziyaret sonunda Büyükelçi Williams Nkurinziza'ya Uşak kilimi hediye etti. Nkurinziza' da Vali Demir'e nesli tükenmekte olan çoğunluğu Ruanda'da yaşayan Goril tablosu hediye etti. - UŞAK