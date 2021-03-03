Ruanda, 240 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Afrika ülkelerinden Ruanda, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 240 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldığını açıkladı.

Afrika ülkelerinden Ruanda, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 240 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldığını açıkladı.

Ruanda Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, bugün 103 bin doz Kovid-19 aşısının daha ülkeye ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19 aşısının ilk partisi olan 240 bin doz AstraZeneca-Oxford aşısı ülkeye ulaştı. Gün içerisinde 103 bin doz Pfizer aşısı daha gelecek." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, aşıların ilk önce sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü kişilere yapılacağını bildirdi.

Afrika ülkeleri, Kovid-19 aşılarını teslim alıyor

Gana ve Fildişi Sahili, Nijerya, Kenya ve Ruanda'nın ardından 20'ye yakın Afrika ülkesi COVAX kapsamında aşılarını teslim alacak.

COVAX aracılığıyla bugün Kenya'ya da aşı ulaşmıştı.

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve kitlesel aşılamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak