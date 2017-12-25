Ru Sahne Sanatları'nda Haftasonu Atölyeleri

Sanatın her dalına ışık tutarak 'Kendini Yarat' fikri ile faaliyete geçen Ru Sahne Sanatları'nda bu hafta; son zamanların popüler etkinliklerinden Mandala ve Batik Atölyeleri gerçekleşti.

MEDİTASYON KAYNAĞI MANDALA…

Rahatlamak ve anda kalmak için sıfırdan çizim tekniği ile Mandala çizimleri yapılan atölyenin yürütücüsü Aslıhan Aksun, "Ben asla çizim yapamam" diyenleri bile Mandala yapabileceğini gösterdi.

Haftasonunda hayatı keşfetmek ve keyifli zaman geçirmek için tasarlanan etkinliğe katılanlar kendileriyle baş başa kalarak, Mandala ile hayatlarındaki problemlerden ve ağrılardan arındılar.

BATİK İLE KENDİN YAP KENDİN KULLAN…

Pazar günü gerçekleşen Fırat Neziroğlu'nun yönetimindeki Batik Atölyesi ile hayalindeki desenleri boyayanlar bu teknikle birbirinden güzel boyamalar yaparak, günlük yaşamlarında kullanabilecekleri sadece kendilerine özel ve bir başkasında olmayan renk ve desenlerle hayatınıza bir renk kattılar.