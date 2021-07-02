RTX 3080 Fan Yerine Manyetizma ile Soğutuldu!
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RTX 3080 Fan Yerine Manyetizma ile Soğutuldu!

RTX 3080 Fan Yerine Manyetizma ile Soğutuldu!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Güçlü bilgisayarlar eşit derecede güçlü soğutmaya ihtiyaç duyar. En popüler sistemler fan kullanır, ancak oldukça gürültülü olabilirler.

Güçlü bilgisayarlar eşit derecede güçlü soğutmaya ihtiyaç duyar. En popüler sistemler fan kullanır, ancak oldukça gürültülü olabilirler. Pasif soğutma ise sessiz olsa da GeForce RTX 3080 gibi güçlü bileşenlerle uygulanması zor. DIY Perks kanalından Youtuber , bilgisayarını hem sessiz hem de soğuk hale getirmek için manyetik tahrikli bir körük kullanma fikrini ortaya attı. Ayrıca çok yer kaplıyor, ancak bu şimdilik sadece bir prototip.

Bu büyük kasanın alt kısmı, raylar üzerinde asılı hareketli bir yüzeye sahip bir oda şeklinde tasarlanmış. Akrilik bir tüpe yerleştirilmiş bir mıknatıs tarafından tahrik edilen sistem, su akışı ile hareket ettiriliyor. Bir tür diyafram, bir manyetik alan aracılığıyla tahrik rayına bağlanıyor. Bu nedenle hareketi çok düzgün. Tüpün uçlarındaki mıknatıslar bu işlemi daha da geliştirmiş.

Yan açıklıklardan geçen manyetik körüğün piston hareketi, kanatlı valflerden yönlendirilen ve ısıyı Alphacool'un su soğutucusundan uzaklaştıran hava akımı üretiyor. Sistemin geri kalanı daha geleneksel. Sıvı, onları soğutmak için hem ekran kartından hem de işlemci üzerinden akıyor. Bu üst düzey bilgisayar, 16 çekirdekli AMD Ryzen 9 5950X işlemci, GeForce RTX 3080 ve bir ASRock anakartına monte edilmiş 64 GB RAM'den oluşmakta.

En üst düzey bileşenlere rağmen, bilgisayar serin kalmayı başardı. Ekran kartı, test sırasında yalnızca 62 santigrat derece sıcaklığa ulaştı. Aynı zamanda çok sessiz çalışan prototip soğutması çok verimli. Yalnızca hava valfi kanatlarının çarpma sesi duyulabildi ancak geliştirici bu sorunu çözebilecek. Buradaki negatif nokta ise böyle bir bilgisayar için çok fazla alana ihtiyacınız olacak.

Kaynak: Turkmmo

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