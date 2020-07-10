RTX 20 Serisi Ekran Kartıyla Ücretsiz Death Stranding Sizin Olacak
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RTX 20 Serisi Ekran Kartıyla Ücretsiz Death Stranding Sizin Olacak

Son Hideo Kojima eseri Death Stranding, önümüzdeki hafta PC için de satışa sunulacak. Eğer bu oyun için bilgisayar toplamaya hazırlanıyorsanız, ekran kartınız NVIDIA olsun.

RTX 20 Serisi Ekran Kartıyla Ücretsiz Death Stranding Sizin Olacak
10.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:49

Son Hideo Kojima eseri Death Stranding, önümüzdeki hafta PC için de satışa sunulacak. Eğer bu oyun için bilgisayar toplamaya hazırlanıyorsanız, ekran kartınız NVIDIA olsun. Neden mi? RTX 20? serisi ekran kartı alanlar, ücretsiz Death Stranding sahibi olacaklar.

Bilgisayar parçası üreticileri zaman zaman oyuncular için çeşitli promosyonları yapıyorlar. Bu promosyonlar kapsamında seçili bir ürünü veya ürünleri alarak, büyük bir sabırsızlıkla beklenen bir AAA oyuna ek bir ücret ödemeden sahip olabiliyorsunuz. Mesela önceki gün başlayan AMD Ryzen 7 ve Ryzen 9 için başlatılan Assassin's Creed Valhalla promosyonu buna en güzel örnek.

RTX 20 Ekran Kartıyla Ücretsiz Death Stranding Sahibi Olun NVIDIA cephesinin buna yanıtı ise gecikmedi. Bugün yapılan duyuru ile NVIDIA RTX ekran kartı alanlara, DLSS 2.0 teknolojisini destekleyen oyunlardan bir tanesi olan Death Stranding hediye edilecek. Promosyondan faydalanabilmek için, aşağıda listelenen RTX 20 serisi ekran kartlarından birini veya listelenen ekran kartlarından birinin bulunduğu dizüstü veya masaüstü bilgisayarı almanız gerekiyor.

2080 Ti

2080 SUPER

2080

2070 SUPER

2070

2060 SUPER

2060

Satın alımınızdan sonra Death Stranding oyununun Steam koduna otomatik olarak sahip olacaksınız. Promosyon 09.07.2020 ile 29.07.2020 tarihleri arasında geçerli ama stokların tükenmesine bağlı olarak erkenden bitebilir. Yani elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Kodunuzu kullanmak için de 31.08.2020 tarihine kadar sürenizin olduğunuz söyleyelim.

Promosyon ülkemizde de geçerli ama RTX 20 serisi ekran kartını almadan önce, ne olur ne olmaz diye tercih ettiğiniz perakendecinin dahil olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var.

Son olarak, DLSS 2.0 sayesinde daha kaliteli görüntüde daha yüksek kare hızları elde edilebiliyor. Ekran kartı üreticisi Death Stranding oyununun RTX 20 serisi kartların tümünde 4K çözünürlükte 60 FPS ve üstü akıcılığında sağlandığını dile getirmişti. Gerçekleştirilen testlerde de RTX 2060, DLSS performans modunda 4K çözünürlük ayarında 77 FPS ile çalıştığı görülmüştü.

Kaynak: Tamindir

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