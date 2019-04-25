RTÜK Yöneticileri Gaziantep Basını ile Buluştu

11. Gelecekte İletişim Çalıştayı için Gaziantep'e gelen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Üst Kurul Üyeleri, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay'ın ev sahipliğinde gazete, radyo ve TV kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Yönetim Kurulu Üyelerini Gaziantep'te misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. GGC Başkanı Ay, "RTÜK tarafından gerçekleştirilen eğitim çalıştaylarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle Başkan Ebubekir Şahin'e teşekkür ediyor ve kendilerini Gaziantep'te ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak, şehrimizde faaliyet gösteren gazete, radyo ve TV kuruluşlarının temsilcileri ile RTÜK üyelerini bir araya getirmek istedik. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası çalıştay yapacağız

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gecede yaptığı konuşmada, iletişim çalıştaylarının önemine değindikten sonra, "Toplamda 4 gün sürecek olan 11. Gelecekte İletişim Çalıştayı'nı yapmak üzere Gaziantep'e geldik. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Bir taraftan dünyanın çok değişik ülkelerinden gelen öğrencilerimiz, diğer taraftan medya ile ilgili kamu kurumlarımızın çok değerli temsilcileriyle ve bizler RTÜK'ün bütün üyeleri olarak bugün Gaziantep'te çalıştayımızı gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle uluslararası bir çalıştay yapacağız" şeklinde konuştu.

RTÜK'ün kapısı hepinize açıktır

RTÜK Başkanı Şahin, "Sizleri bizlerle buluşturan çok kıymetli Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız İbrahim Ay'a teşekkür ediyorum. Bizleri bu kadar yoğunluk arasında işlerini diğer arkadaşlara teslim ederek, kırmayıp gelen kıymetli üyelerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sizin bir hemşehriniz olan Şemsettin Gürpınar bizim çok değerli bir daire başkanımız. Sizin oradaki eliniz, gözünüz, kulağınız. Sizlerin sıkıntılarıyla ilgili sizlerden ve Şemsettin beyden gelecek olan her türlü sıkıntıda açık olduğumuzu belirtmek isterim. RTÜK kurulumuzun toplantısını Gaziantep'te yaptık. Bunları önemsiyoruz. Ramazan'dan sonraki dönemde çok yakınlarda başlayarak bu hem eğitim hem de konseptini belirdiğimiz konu üzerinde tartışmalarımızı konuşmalarımızı yapacağımız bir eğitim programını başlatacağız. Sizler belki RTÜK ile çok muhatap olmuyordunuz çünkü sizler çok dikkatli yayıncılık yapan radyolar ve televizyonlarsınız. Ama ne olursa olsun şunu rahatlıkla canı gönülden söyleyebilirim, kapımız sizlere sonuna kadar açık. Probleminiz olsun ya da olmasın. Sadece ceza aldığınız zaman veya bir sıkıntınız olduğu zaman değil çayımızı içmeye, bizleri ziyarete gelebilirsiniz. Sıkıntıları, eğer tereddütleriniz olursa bizzat bana da gelebilirsiniz üyelerimize de gelebilirsiniz. Sizler için varız. RTÜK olarak denetleyici ve düzenleyici görevleri arasında yer alan ulusal ve yerel televizyonların, radyoların yönetilmesi ve düzenlenmesi için ne yapılması gerekiyorsa varız" diye konuştu.

Gaziantep'te yayın yapan gazete, radyo ve televizyonların temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği gecenin sonunda Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay tarafından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e hediye takdimi yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA