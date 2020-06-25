RTÜK, yayıncıların gönderecekleri iki evrak için 3 ay erteledi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncıların Üst Kurula iletme yükümlülüğü bulunduğu "yeminli mali müşavir raporu" ile "bilanço ve gelir tablosu" gönderme süresini 30 Eylül 2020 tarihine erteledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncıların Üst Kurula iletme yükümlülüğü bulunduğu "yeminli mali müşavir raporu" ile "bilanço ve gelir tablosu" gönderme süresini 30 Eylül 2020 tarihine erteledi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce yayıncıların ödemek durumunda oldukları reklam Üst Kurul paylarını 3 ay erteleyen Üst Kurul, pandemi sürecinin uzamasıyla radyo ve televizyon kuruluşları için yeni bir kolaylık daha sağladı.

Üst Kurul, sürecin olumsuz ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla yayıncıların kurula iletmek zorunda oldukları iki evrakın gönderilme süresini 3 ay erteledi.

Buna göre, medya hizmet sağlayıcıların ticari iletişim gelirlerinin ve Üst Kurul paylarının kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde beyan edilip edilmediğinin denetimi ve kontrolü amacıyla düzenlenen "yeminli mali müşavir raporu" ile "bilanço ve gelir tablosu" gönderim süresi sadece 2020 yılı için geçerli olmak üzere 30 Eylül 2020 tarihine uzatıldı.

Kaynak: AA