RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı
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RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı Dün hayatını kaybeden 56 yaşındaki RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Semra Tınaztepe, Sinop'un Gerze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı

SİNOP - Dün hayatını kaybeden 56 yaşındaki RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Semra Tınaztepe, Sinop'un Gerze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Televizyon dünyasının yöneticilerinden Semra Tınaztepe, yaklaşık 2 yıldır kanserle mücadele ediyordu. Tınaztepe, dün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tüm çalışma arkadaşlarınca çok sevilen Tınaztepe'nin kaybı tüm medya camiasını derinden üzdü.

Semra Tınaztepe'nin cenazesi bu sabah memleketi Sinop'un Gerze ilçesine getirildi. Cenaze, evinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Eski Mezarlık'a götürüldü. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tınaztepe'nin cenazesi aile kabristanına defnedildi. Eşi Timur Tınaztepe, oğlu Engin Tınaztepe, aile dostları ve sevenleri Semra Tınaztepe'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Tınaztepe'nin çalışma arkadaşları ve kurumu da cenazeye çelenk gönderdi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı
RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı
RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı
RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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