RTÜK, Uygunsuz İçerikleri Tespit Etmek İçin Yapay Zekayı Kullanıyor

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Taha Yücel, Arap Ülkeleri Radyoları Birliği tarafından Tunus'ta düzenlenen 20. Arap Radyo ve Televizyon Festivali'ne katılarak yapay zekayla ilgili bir sunum yaptı.

Sunumun ardından yapay zekanın kullanıldığı alanlardan da bahseden Yücel, sağlıktan yayıncılığa, üretimden eğitime ve yayın denetimine her alanda yapay zekayı görmenin mümkün olduğunu belirtti.

Yücel, yapay zekayla uygunsuz içerik tespiti sürecini anlatırken modern yayıncılığı denetleme amacıyla yapay zekanın kullanıldığını söyledi.

Yayın içeriğinde bir şiddet, pornografi ya da anormallik olması durumunda sistemin otomatik olarak bir uyarı verildiğinden bahseden Yücel, bu sayede yapay zekanın uyardığı kısımları tekrar izleyerek etkin bir değerlendirmede bulunulabildiğini ifade etti.