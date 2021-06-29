RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mehmet Daniş ve Orhan Karataş ile MHP kontenjanından Deniz Güçer seçildi.