RTÜK'ün Avrupa Birliğinden 3.6 milyon euro fon alacağı iddiası

RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün Avrupa Konseyi'nden 3,6 milyon euro fon alacağını öne sürmüştü. İddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, bahse konu projenin de AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce askıya alındığını bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı tarafından basın ve yayın organlarında yer alan, "RTÜK'ün Avrupa Birliğinden 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı" haberlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere Avrupa Birliğinin (AB) üzerine düşen oranda kaynak aktardığı hatırlatılarak, "AB tarafından da Türkiye'ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"BAHSE KONU PROJE TARAFIMIZDAN ASKIYA ALINMIŞTIR"

Açıklamada, maksatlı bir şekilde RTÜK'ü hedef alan ve ilgili haberlerde yer verilen rakamların gerçeği yansıtmadığı aktarılarak, "Bahse konu proje, AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

İDDİALAR SERT BİR DİLLE YALANLANDI

Haberlerde geçen rakamın yarısının Konseyin kendi masrafları için ayrılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üst Kurulumuzun kasasına girecek bir tutarın olmadığı açıktır. Uygulama aşamasına geçmeyen mezkür projede elde edilecek kaynağın değerli yerli ve milli medyamızın yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesi dahil birçok alanda eğitim giderleri için kullanılması planlanmıştı. Söz konusu proje ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir."

Ayrıca RTÜK tarafından yalan ve dezenformasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı