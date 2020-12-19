RTÜK'ten, televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

RTÜK'ten, televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

19.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:45
RTÜK'ten, televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'nca, televizyonlarda uzman olduklarını iddia ettikleri alanlarında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan konukların, maksadını aşan söylemler kullandıklarının tespit edildiği belirtilerek, bu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara...

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'nca, televizyonlarda uzman olduklarını iddia ettikleri alanlarında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan konukların, maksadını aşan söylemler kullandıklarının tespit edildiği belirtilerek, bu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara müeyyide uygulanmasının söz konusu olabileceği açıklandı.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, televizyonlarda birbirinden farklı birçok konuda programlar yayınlandığı belirtildi. Bu programlara alanlarında uzman olduğu belirtilen kişilerin konuk olarak katıldığı kaydedilerek, "Bu kişilerin bir kısmını gün içerisinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak sanki her alanın uzman imiş gibi her programda hukukçu, terör uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci vb. farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemde hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptıkları görülmektedir. Maalesef ki uzman olduklarını iddia ettikleri alanlarında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan bu kişilerden bir kısmının yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği de görülmektedir" denildi.

'MAKSADINI AŞAN SÖYLEMLER KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ'Programlarda yaşanan bu tarz sorunlarla ilgili olarak izleyiciler tarafından çok sayıda şikayet başvurusu yapıldığı belirtilerek, "Programlara katılan konukların kendi popülerliklerini artırmak amacıyla bilinçli olarak spekülatif söylemlerde bulundukları da görülmektedir. Bu kişilerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak maksadını aşan söylemler kullandıkları da tespit edilmiştir. Amacından uzak yorumlara yer verilen bu tür yayınlarla kamusal sorumluluktan uzaklaşıldığı, söz konusu konukların yaptıkları yorumların toplumu yanlış bir şekilde bilinçlendirdiği, bu durumda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yapılan yayınların da amacından saptığı görülmektedir" ifadesine yer verildi.'MÜEYYİDE UYGULANMASI SÖZ KONUSU'Bu durumun yanlış anlaşılmalara ve toplumda infial oluşmasına sebebiyet verdiği kaydedilerek, "Yayınlar vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde, söz konusu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara müeyyide uygulanması durumu da söz konusu olabilmektedir. Açıklanan sebeplerle yayıncı kuruluşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Bakan Defne Samyeli Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Çağdaş Atan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Yangın Instagram Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: RTÜK'ten, televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:45:06. #1.15#
title