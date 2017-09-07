RTÜK'ten Televizyonlara Ceza
RTÜK, yayınladığı bir dizide aile içi "ensest tecavüze" yer verilmesi nedeniyle Show TV'ye, Murat Başoğlu'nu konu alan haberlerde, abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi nedeniyle Beyaz TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
RTÜK, yayınladığı bir dizide aile içi "ensest tecavüze" yer verilmesi nedeniyle Show TV'ye, Murat Başoğlu'nu konu alan haberlerde, abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi nedeniyle Beyaz TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Kaynak: Dunya.com