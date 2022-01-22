RTÜK'ten TELE 1 yayın kuruluşunda inceleme kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

RTÜK'ten TELE 1 yayın kuruluşunda inceleme kararı

RTÜK'ten TELE 1 yayın kuruluşunda inceleme kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TELE 1 yayın kuruluşunda Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin inceleme kararı alındığını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TELE 1 yayın kuruluşunda Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin inceleme kararı alındığını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Sedef Kabaş, Radyo, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title