RTÜK'ten TELE 1 yayın kuruluşunda inceleme kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TELE 1 yayın kuruluşunda Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin inceleme kararı alındığını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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