RTÜK'ten 'Sevda Noyan' cezası
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RTÜK'ten 'Sevda Noyan' cezası

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sevda Noyan'ın katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK'ten 'Sevda Noyan' cezası
22.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:42

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sevda Noyan'ın katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi.

Sevda Noyan'ın Ülke TV'de yayınlanan Esra Elönü'nün 'Arafta Sorular' programında yaptığı açıklamalar kanala ceza getirdi. Üst Kurul toplantısında, Ülke TV raporu detaylı olarak görüşüldü. İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanının hazırladığı raporda, yayın yoluyla düşünceyi açıklama özgürlüğünün bulunduğu; ancak bu hakkın hukuka aykırı nitelik taşımadan kullanılması gerekliliği vurgulandı. RTÜK uzmanı, hazırladığı raporda "Görevlerinden biri de halkı bilgilendirmek olan yayın kuruluşlarının, yorum programlarında eleştirilere yer vermesi son derece doğaldır. Ancak, şüphesiz bu hak sınırsız değildir, yasa ve ahlak kuralları içerisinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşmasına ve toplumun daha ileriye götürülmesine yardım amacıyla yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi. Raporda 15 Temmuz vurgusu dikkat çekerken gerek televizyon yönetimi gerekse program sunucusunun bahse konu ifadeleri tasvip etmediklerini açıkladıkları ve kamuoyundan özür diledikleri hatırladı. Uzman raporunda ayrıca yayında dile getirilen sözlerin ifade özgürlüğünü aştığı belirtildi.

3 KEZ PROGRAM DURDURMA MÜEYYİDESİRaporu ayrıntılarıyla ele alan Üst Kurul, yayıncı kuruluşa müeyyide uygulanmasına hükmetti. RTÜK'ten yapılan açıklamada ceza ile ilgili "Yayının, 6112 sayılı kanunda yer alan 'Yayın hizmetleri; toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan Üst Kurul, Ülke TV hakkında 3 kez program durdurma cezası verdi" denildi.

Açıklamada ayrıca "Özellikle sosyal medyada muhalif olduğu belirtilen yayın kuruluşlarına ceza verilirken, iktidara yakın olduğu iddia edilen yayıncılara ceza verilmediği algısı oluşturmaya çalışanlar, merak ettikleri konunun cevabını bugün yapılan Üst Kurul toplantısında buldu. 'Başkan ilgili kişiyi korudu. Ülke TV'ye ceza yok' tartışmaları, alınan kararla son buldu" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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