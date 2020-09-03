RTÜK'ten NETFLİX'e pedofili cezası
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RTÜK'ten NETFLİX'e pedofili cezası

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul, ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.

RTÜK'ten NETFLİX'e pedofili cezası
03.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:42

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul, ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu masaya yatırdı. Üst Kurul'da öncelikle Netflix'te 9 Eylül tarihinde yayınlanacağı duyurulan "Minnoşlar" isimli filmin fragmanında yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu. Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi. RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix'in 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri.. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.

TV'DEN SAHTE ÜRÜN PAZARLAYANLARA YENİ CEZALAR

Her hafta kurulun rutin gündemlerinden olan sahte ürün satışı yapılan televizyonlar yine mercek altındaydı. Sağlık beyanıyla halkı kandırarak sahte ürün ve bitkisel ilaç satan KANAL YALOVA, TOP SHOP TV, ANADOLU TV, BLD, NEHİR, DOLUNAY INT kanallarına en üst sınırdan para cezaları ile program ve yayın durdurma cezaları verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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