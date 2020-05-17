RTÜK'ten "Muhalifse Kes Cezayı" başlıklı habere yalanlama Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz günlerde bir gazetede yayınlanan "Muhalifse Kes Cezayı" başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz günlerde bir gazetede yayınlanan "Muhalifse Kes Cezayı" başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

RTÜK, bir gazetenin 15.05.2020 tarihli manşetinde yer alan "Muhalifse Kes Cezayı" başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığını ve hukuki hakların saklı kalması kaydıyla haberin tekzip edildiğini açıkladı. RTÜK'ten gazeteye gönderilen tekzip metninde şu ifadelere yer verildi:

"'Muhalif TV'lere göz açtırmayan RTÜK, yandaşı koruyor' üst başlıklı ve 'FOX, Halk TV ve Tele 1'e ceza yağdıran RTÜK, ölüm tehditleri savrulan kanalı, bırakın ceza vermeyi, gündemine bile almadı!' alt başlığıyla duyurulan 'Muhalifse Kes Cezayı' başlıklı Sözcü Gazetesi'nin manşeti mesnetsiz, gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Anılan haber araştırılmadan, sorumsuzca ve basın meslek ilkeleri ayaklar altına alınarak art niyetli olarak kaleme alınmıştır. Ulusal bir gazete olan Sözcü'nün basın ahlak esaslarını ayaklar altına alarak Anayasal bir kurum olan RTÜK'ü, başkanını ve üyelerini haksızca hedef alması ve gerçekleri saptırması bir kamu görevi olan gazetecilik mesleğine yakışmamaktadır. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haberde bahsi geçen Üst Kurul toplantısına 3 ay önceden belirli İstanbul'daki bir divan toplantısına başkanlık etme görevi nedeniyle mazeret bildirerek katılmamıştır. Haberin gazetede yayımlandığı gün bir canlı yayın programına katılan RTÜK Başkanı Şahin, bahse konu yayının raporlandığını ve Üst Kurul gündemine geleceğini deklare etmiştir. Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin oy oranlarına göre belirlenen kontenjanlardan seçilen üyelerle görev yapmaktadır. Halen RTÜK'te 4 AK Parti, 2 MHP, 2 CHP ve 1 HDP kontenjanından seçilen üye vazife yürütmektedir. Anayasa ve 6112 sayılı Kanun'a göre faaliyetlerini devam ettiren RTÜK, özerk ve bağımsız bir Üst Kurul'dur. Bu nedenle belirli yayıncıların karşısında ya da belirli kanalların yanında olması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu gerçekler ortadayken Sözcü Gazetesi kendisini basın onuruna yakışmayacak şekilde adında geçen kelimeyi yanlış yorumlayarak halkın değil de sanki bir siyasi partinin sözcüsü gibi kullandırmış ve sorumlu olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kandırmayı tercih etmiştir. Bahse konu yayınla alakalı iş ve işlemleri hakkıyla yürüten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ilerleyen toplantılarında hazırlanan raporu gündemine alacaktır. Kararı TBMM tarafından seçilen Üst Kurul üyeleri verecektir. RTÜK'ün görevi kişileri yargılamak ya da cezalandırmak değil, 6112 sayılı Yasa'da geçen yayın ilkelerini ihlal eden medya hizmet sağlayıcılara gerekli müeyyideleri uygulamaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA