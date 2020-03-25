RTÜK'ten korona virüs yayınlarında yasaları ihlal edenlere ceza
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RTÜK'ten korona virüs yayınlarında yasaları ihlal edenlere ceza

Son toplantısında korona virüs yayınlarını mercek atına alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), korona virüs yayınlarında yasaları ihlal eden üç kanala idari yaptırım uyguladı.

25.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:51
RTÜK'ten korona virüs yayınlarında yasaları ihlal edenlere ceza

Son toplantısında korona virüs yayınlarını mercek atına alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), korona virüs yayınlarında yasaları ihlal eden üç kanala idari yaptırım uyguladı.

RTÜK, son toplantısında ağırlıklı olarak korona virüs yayınlarını mercek atına aldı. İzleme uzmanlarının raporlarını gündemine alan Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'u ihlal eden yayıncılara yaptırım uyguladı. Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programında korona virüs salgınının sorumlusunun 3. havalimanı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun iddia edilmesi ve salgından etkilenenlerin AK Parti seçmeni olduğunun söylenmesi Halk TV'ye ceza getirdi. Üst Kurul, ifadelerin yasaya aykırı olarak hem ayrımcılık içerdiğini hem de iddiaların gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiğini tespit etti. İlgili yayın nedeniyle Halk TV'ye üst limitten idari yaptırım kararı alındı.

Üst Kurul toplantısında ayrıca Halk TV'de yayınlanan "Günaydın Türkiye" isimli programda korona virüsle ilgili hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmayan birtakım ifadelerin izleyiciler üzerinde korku ve panik havası oluşturduğu kanaatine varıldı.

RTÜK, Tele 1 TV'de yayınlanan "Kulis" ve Habertürk TV'deki "Para Gündem" programlarındaki salgın hastalığa ilişkin hiçbir otorite tarafından teyit edilmemiş bilgilerin gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı bir şekilde izleyiciye aktarılması sebebiyle de her iki yayın kuruluşuna idari yaptırım uyguladı.

Ataklı'nın sözleri yaptırım getirdi

RTÜK toplantısında, televizyonlardan verilen uzaktan eğitim derslerinde başörtülü öğretmeni eleştiren Can Ataklı da gündemdeydi. Toplantıda, Ataklı'nın "Gün Başlıyor" programında derslerde başörtülü öğretmenlerin yer almasını "çok yanlış ve facia olarak" belirtmesi, ilgili yasanın "Yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" ilkesine aykırı bulunarak, Tele 1'e en üst limitten idari yaptırım kararıyla ilaveten 5 kez program durdurma cezası verildi. Tele 1'e farklı bir ceza da Can Ataklı'nın başka bir yayınından uygulandı. RTÜK, programında Harp Okulu'nda gerçekleştirilen bir töreni yorumlayan Ataklı'nın yanlış bilgiler vererek, argo sözcükler kullanmak suretiyle rütbeli askerleri ve kurumları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan ifadelerine de yaptırım kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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