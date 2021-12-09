RTÜK'ten 'Konuşanlar' programı için inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Konuşanlar' programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından 'Konuşanlar' programı hakkında açıklama yaptı. Şahin, "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği "Konuşanlar" isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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