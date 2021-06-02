RTÜK'ten kadına şiddete geçit yok
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RTÜK'ten kadına şiddete geçit yok

RTÜK'ten kadına şiddete geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü. Rapora göre, FOX'ta yayınlanan "Masumiyet" dizisine, Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programına ve KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına idari para cezası verilmesine hükmetti.

RTÜK tarafından yayınlanan rapora göre, kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri içeren Masumiyet dizisini yayınlayan FOX'a idari para cezası müeyyidesi kararı alındı. Rapora göre, RTÜK tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşulan Halk TV'nin "Sözüm Var" programına idari para cezası verilme kararı alındı. Ayrıca, rapora göre, KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun ifadelerinden dolayı RTÜK tarafından kanala idari para cezası verilmesine hükmedildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

RTÜK'ten, kadına yönelik şiddet sahneleri için idari para cezası
RTÜK'ten, kadına yönelik şiddet sahneleri için idari para cezası

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