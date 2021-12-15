RTÜK'ten "Konuşanlar" programının katalogdan çıkarılması kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çok sayıda ağır küfür ve argo ifadelerin kullanıldığı gerekçesiyle EXXEN'e idari para cezası uygulanmasına, "Konuşanlar" adlı programın da katalogdan çıkarılmasına (programın söz konusu bölümünün yayından kaldırılması) karar verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul toplantısında, dijital platformlarla bazı kanallarda yayımlanan ve şikayetlere konu olan programlara ilişkin değerlendirme yapıldı.

Bu kapsamda, EXXEN platformunda yayımlanan "Konuşanlar" adlı programda, aile ve fertlerinin de dahil edildiği, cinsiyetçi unsurlar içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimenin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu kararı verildi.

Kitle iletişim araçlarında sıkça duyulan argo/küfür kullanımının zaman içerisinde bireyler tarafından kanıksanabileceği ve meşrulaşabileceği sonucuna varan Üst Kurul üyeleri, 6112 sayılı Kanun'da yer alan hükümlerin ihlal edildiği gerekçesiyle EXXEN'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.

Netflix, Halk TV ve FOX TV'ye ceza

Netflix'te yayımlanan İspanyol yapımı bir filmi de ele alan RTÜK, söz konusu filmin eşcinselliğin, ensest ilişkilerin ve çiftler arası eş değiştirmenin yoğun olarak işlendiği bir kurgu üzerine inşa edildiği, bu durumun, toplumun manevi değerlerine ve genel ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle Netflix'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası (söz konusu filmin platformdan kaldırılması) verdi.

FOX TV'de yayımlanan "Yasak Elma" dizisi hakkında hazırlanan uzman raporun da görüşüldüğü toplantıda, yayıncı kuruluşa idari para cezası verildi.

Halk TV'ye de "Açıkça" ve "İki Yorum" programlarındaki ihlaller nedeniyle idari para cezası veren RTÜK, Tele 1'in "Demokrasi Arenası" programına da yaptırım uyguladı.

RTÜK, "Bagaj Savaşları" isimli belgeselinde hiçbir önlem alınmadan sigara içme ve duman görüntülerinin ekrana getirildiği gerekçesiyle de yayıncı DMAX'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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