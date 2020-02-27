RTÜK'ten Can Ataklı'ya 'ayrımcılık' cezası

27.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yarışma programında büyük ödülü kazanan genci "başörtülü olduğu için" aradığını iddia eden gazeteci Can Ataklı'nın program yaptığı kanala Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından para cezası verildi.



Toplanan RTÜK, izleme uzmanlarının raporlarını gündemine aldı. Üst Kurul, yasa ihlali yaptığı tespit edilen yayınların raporlarını değerlendirirken, Can Ataklı'nın dosyasını da görüştü. TELE 1 ekranlarında yayınlanan "Gün Başlıyor" programının sunucusu Can Ataklı, bir televizyon kanalındaki bilgi yarışmasında ödül kazanan işitme engelli genç kızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayıp tebrik etmesini gündemine almıştı. İlgili uzman raporunda, "Zannediyorum Tayyip Erdoğan da türbanlı olması gerekçesiyle olduğunu düşünüyorum arayıp onu kutluyor. Niçin Cumhurbaşkanı kutlar? Tek şeyi var, türbanlı olması herhalde. Yani yarışma kazanmış itirazım yok ama çıkarılmasının tek sebebi var. Türbanlı olması. İnanın bakın başka hiçbir şeyi yok bunun. Çünkü başka konularda yapmıyorlar" diyen Ataklı'nın toplumu sınıflandıran ayrıştırıcı ifadeler kullandığı belirtilerek, 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesine göre cezai işlem yapılması teklifi yer aldı. Üst Kurul, yayın deşifrelerini ayrıntılı olarak inceleyerek, raporu hazırlayan uzmanın kanaatleri doğrultusunda karar aldı. Kanunun "yayın hizmeti ilkeleri" başlığında bulunan maddesinin 'e' fıkrasında yer alan "ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" hükmü gereği TELE 1'e idari para cezası müeyyidesi uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA