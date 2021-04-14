RTÜK'ten dizilere ceza
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RTÜK'ten dizilere ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
RTÜK'ten dizilere ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü. 'Survivor', 'Arka Sokaklar', 'Çukur' ve 'Halk TV' idari para cezasına çarptırıldı.

'Arka Sokaklar' dizisinde geçtiğimiz günlerde Hz. Muhammed'in (SAV) bir hadisinin terör örgütü lideri tarafından anlamından koparılarak tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı bölümler ve bir avukata uygulanan fiziki şiddet görüntüleri yer aldı. İzleme uzmanı hazırladığı raporda, İslami hassasiyetleri dikkate almayan ilgili sahnenin toplumsal değerleri hiçe saydığını, kullanılan ifadelerin amacını aşarak Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğunu belirterek yaptırım uygulanmasını talep etti. Uzman raporunu yerinde bulan Üst Kurul, yayın ilkelerinin ihlal edildiğine karar vererek, yayıncı kuruluş Kanal D hakkında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Şiddet sahnelerinin yoğunluğu sebebiyle izleyicilerin çokça şikayette bulunduğu Show TV'nin "Çukur" dizisi yine RTÜK gündemindeydi. Üst Kurul, dizi filmde yer alan birtakım sahnelerde kavga, şiddet ve işkence görüntülerinin Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yapımı yayınlayan kanala idari para cezası verilmesine hükmetti.

"Survivor"daki fiziki performans oyunlarında oyuncular arasında yaşanan olağanüstü gerilimler sırasında çıkan kavga ve argo kullanımının ekrana yansıması da yayıncı TV 8'e ceza getirdi. Programda şiddeti bir model olarak gösteren örneklerin çok sayıda yer aldığı, böylelikle şiddetin normalleşmesine sebep olunduğu kanaatine varan Üst Kurul, Kanun'daki "Yayın hizmetleri şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmü gereği TV 8'e idari para cezası verdi.

Bir vatandaşın Eyüpsultan Belediyesinden yardım istediği ancak bu yardımın AK Parti'ye üyelik şartıyla yapılacağı iddiasına yer veren Halk TV Ana Haber Bülteni'ni inceleyen RTÜK, haberde iddia edilenlerin gerçekle bağdaşmadığını belirledi. Üst Kurul, haberi hazırlayan kanalın muhatap belediye yetkililerinden konunun doğruluğunu teyit etme sorumluluğu olmasına rağmen bunu yapmadan gerçek dışı bir şekilde birtakım iddialarda bulunmasını yasa ihlali olarak değerlendirerek, Halk TV'ye idari para cezası verilmesine hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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