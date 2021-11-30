RTÜK'ten babanın bebeğini darbettiği görüntülere ilişkin yayıncılara çağrı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

RTÜK'ten babanın bebeğini darbettiği görüntülere ilişkin yayıncılara çağrı Açıklaması

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
RTÜK'ten babanın bebeğini darbettiği görüntülere ilişkin yayıncılara çağrı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gaziantep'te bir babanın bebeğini darbettiğine dair sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin yayıncılara hassasiyet çağrısında bulundu.

GAZİANTEP (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gaziantep'te bir babanın bebeğini darbettiğine dair sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin yayıncılara hassasiyet çağrısında bulundu.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep'te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddetle alakalı valilik gerekli işlemleri tesis etmiştir. Elim olaya ilişkin görüntülerin medya organlarında verilmesi ise sorumlu yayıncılıkla bağdaşmamaktadır. Yayıncılarımızdan hassasiyet beklediğimizi önemle rica ederiz."

Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

 Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

 İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title