RTÜK'ten babanın bebeğini darbettiği görüntülere ilişkin yayıncılara çağrı Açıklaması
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gaziantep'te bir babanın bebeğini darbettiğine dair sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin yayıncılara hassasiyet çağrısında bulundu.
GAZİANTEP (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gaziantep'te bir babanın bebeğini darbettiğine dair sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin yayıncılara hassasiyet çağrısında bulundu.
RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantep'te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddetle alakalı valilik gerekli işlemleri tesis etmiştir. Elim olaya ilişkin görüntülerin medya organlarında verilmesi ise sorumlu yayıncılıkla bağdaşmamaktadır. Yayıncılarımızdan hassasiyet beklediğimizi önemle rica ederiz."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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