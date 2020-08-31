RTÜK'ten Akit TV hakkında inceleme RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Akit TV'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayınında, ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Akit TV'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayınında, ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA