RTÜK'ten 'Akıllı İşaretlerle' ilgili kamu spotu

RTÜK'ten 'Akıllı İşaretlerle' ilgili kamu spotu Radyo ve Televizyon Üst Kuruluçizgi film karakterleriyle 'Akıllı İşaretlerle' ilgili bir kamu spotu hazırladı.