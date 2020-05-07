RTÜK'ten 'Akıllı İşaretlerle' ilgili kamu spotu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) çizgi film karakterleriyle 'Akıllı İşaretlerle' ilgili bir kamu spotu hazırladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) çizgi film karakterleriyle 'Akıllı İşaretlerle' ilgili bir kamu spotu hazırladı.

Dünya genelinde yaygın olan covid-19 yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı. RTÜK tedbirler kapsamında çocukların televizyonlarda izlediği programlarda çıkan 'Akılı İşaretlerle' ilgili bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotunda çizgi film karakteri 'Pırıl ve Uzay' 'Akıllı İşaretler' konusunda bilgilendirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA