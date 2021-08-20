RTÜK'ten 'fon' açıklaması
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RTÜK'ten 'fon' açıklaması

RTÜK'ten 'fon' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'nca "Avrupa Birliği (AB) gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına...

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'nca  "Avrupa Birliği (AB) gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir" açıklaması yapıldı.

'RTÜK'ün AB'den 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı' ve benzeri başlıklarla bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Ülkemizin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere AB'ye üzerine düşen oranda kaynak aktardığı herkesin malumudur. AB tarafından da Türkiye'ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır. Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu hedef alan ilgili haberlerde yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu proje, AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır" denildi.Söz konusu projenin gerçekleştirilmediği kaydedilen açıklamada, "Art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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