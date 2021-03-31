RTÜK'ten 6112 Sayılı Kanun'a aykırı yayın yaptıkları gerekçesiyle Halk TV ve TELE 1'e idari para cezası verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı programlarda, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a aykırı yayın yaptıkları gerekçesiyle Halk TV ve TELE 1'e idari para cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı programlarda, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a aykırı yayın yaptıkları gerekçesiyle Halk TV ve TELE 1'e idari para cezası uyguladı.

Yapılan açıklamaya göre, RTÜK, haftalık olağan toplantısında, izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda, Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programındaki "inanç ve manevi değerleri dalga konusu yapan ifadeleri" görüştü.

Kurul üyeleri, yayında kullanılan "Allah'ı hafife alır" nitelikteki müstehzi ifadelerin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a aykırı olduğu gerekçesiyle, Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurul, Özlem Gürses ile "Kayda Geçsin" programına katılan yorumcu Murat Ağırel'in, "Parsel Parsel" isimli kitabıyla ilgili konuşurken, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin ortaya attığı iddiaları da gündemine aldı.

Programın, "FETÖ'nün siyasi ayağı ve destekleyicisi olma, belediyede çeşitli yolsuzluklar yapma" gibi yargıyı ilgilendiren son derece ciddi iddiaların dile getirilmesine aracılık ettiğini tespit eden RTÜK, yargının görev alanına dair hüküm veren iddiaları "yayın ilkesi ihlali" olarak değerlendirdi. RTÜK, bu ihlalden dolayı yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK, HALK TV'deki "İki Yorum" programında Levent Gültekin'in, toplumda itibar görmüş eski Başbakan Necmettin Erbakan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle de kanala idari para cezası uyguladı.

TELE 1'de yayınlanan "18 Dakika" programında Emre Kongar'ın kullandığı "İslami terör" ifadesini "toplumun dini hassasiyetlerine aykırı" olarak gören Üst Kurul, kanala idari para cezası verdi.

Üst Kurul, aynı programda, Merdan Yanardağ'ın, yaklaşık 7 sene önce vefat eden Ünal Osmanağaoğlu'nun MHP Kurultayında yönetici olarak görevlendirildiğini iddia etmesini ve yayının alt bandında "MHP'ye bugün yönetici seçilen Ünal Osmanağaoğlu, Kemal Türkler'in katilidir." ifadesinin yer almasını da yayın ilkelerine aykırı bularak para cezası uyguladı.

"Sahte ürün ve bitkisel ilaç yayınlarına ceza"

RTÜK, sağlık beyanıyla sahte ürün ve bitkisel ilaç satan yayıncılar ile halkı manevi duygularını istismar edenlere karşı da kararlar aldı.

Bu kapsamda, GÜÇLÜ ve HM (Haberin Merkezi) adlı yayıncıların lisansları iptal edildi, TV 19, PARK TV ve FUL TV kanallarına ağır para cezaları kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun