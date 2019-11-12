RTÜK'ten 25 çalışanına 25'inci yıla özel Kapadokya'da balon turu
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RTÜK'ten 25 çalışanına 25'inci yıla özel Kapadokya'da balon turu

Türkiye'de medya yayınlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuruluşunun 25'inci yıl dönümü dolayısıyla 25 çalışanına aileleriyle birlikte balon turu düzenleyecek.

12.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:46
RTÜK'ten 25 çalışanına 25'inci yıla özel Kapadokya'da balon turu

'de medya yayınlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuruluşunun 25'inci yıl dönümü dolayısıyla 25 çalışanına aileleriyle birlikte balon turu düzenleyecek.


Kurumdan yapılan açıklamada çalışanların nasıl belirleneceği açıklanmasa da katılmak isteyenlerden 22 Kasım 2019 Cuma günü mesai saatine kadar Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sekreterliğine isimlerini bildirmeleri istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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