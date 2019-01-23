RTÜK'te Devir Teslim

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına seçilen Ebubekir Şahin, görevi İlhan Yerlikaya'dan devraldı.

"En yaşlı RTÜK üyesi" sıfatıyla Arif Fırtına başkanlığında yapılan Üst Kurul toplantısının ardından, başkanlık makamında devir teslim töreni düzenlendi.

Arif Fırtına, Yerlikaya'nın, anne ve babasının rahatsızlıkları nedeniyle, her Türk ve Müslüman evladının yapması gerektiği gibi onlara daha çok zaman ayırabilmek için zorunlu olarak istifasını verdiğini belirtti.

Fırtına, "Bu noktada başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. RTÜK, kanunumuzdaki madde gereği en yaşlı üyesi sıfatıyla tarafımın başkanlığında toplanmış ve yapılan oylamada Üst Kurul üyemiz Ebubekir Şahin, Üst Kurul Başkanı olarak seçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kurul üyeleri adına Şahin'e başarılar dileyen Fırtına, RTÜK Kanunu'nun "Başkanlık makamının boşalması halinde başkan vekilliği de otomatik olarak boşalır." maddesi uyarınca başkan vekilliği seçiminin yapıldığını ve Üst Kurul Başkan Vekili Esat Çıplak'ın yeniden seçildiğini bildirdi.

"Ülkemize hayırlar getirsin"

Yerlikaya ise Ebubekir Şahin, Esat Çıplak ve diğer kurul üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Yeni başkanımıza da aynı desteği hep birlikte vereceğiz. Yeni görevi, ülkemize ve şahsına hayırlar getirsin. İnşallah hayırlı hizmetler vermeye devam eder. Yayıncılık önemli bir alandır, bu bakımından inşallah hayırlı görevler yapar." diyen Yerlikaya, kurul personeline de çalışmaları ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Şahin de "Böyle bir başkandan bu görevi devralmak bizler için şanstır diye düşünüyorum. Bu kutlu görevi bana layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve çok değerli devlet büyüklerime çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yerlikaya ile kendisine oy veren veya vermeyen kurul üyelerine teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

"Sadece denetimin yapıldığı ve cezaların verildiği bir RTÜK değil, aynı zamanda ödülün de verilebileceği, yönlendirmenin de yapılacağı bir RTÜK çalışmasını, arkadaşlarımızla birlikte yaparız diye şimdiden sizlere anlatmak, belirtmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Yerlikaya, Şahin ve kurul üyeleri, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA