RTÜK'te başkan vekilliğine Orhan Karadaş seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RTÜK'te başkan vekilliğine Orhan Karadaş seçildi

RTÜK'te başkan vekilliğine Orhan Karadaş seçildi
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında, boşalan başkan vekilliği görevine Orhan Karadaş seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında, boşalan başkan vekilliği görevine Orhan Karadaş seçildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada seçilen yeni üyeler Mehmet Daniş, Orhan Karadaş ve Deniz Güçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Boşalan başkan vekilliği görevine de Orhan Karadaş getirildi.

Ayrıca RTÜK'ün haftalık olağan toplantısında izleme dosyaları ele alındı.

Buna göre, Tele1 televizyonunda yayımlanan "5. Boyut" programına konuk olarak katılan Ahmet Saltık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, hiçbir resmi bilgiye dayanmamasına rağmen, "çeşitli hastalıklarının bulunduğu ve TBMM Başkanı'nın kendisinden sağlık raporu istemesi gerektiği" yönünde küçük düşürücü ve kamuoyunu yanıltıcı ifadeler kullandığını saptayan Üst Kurul, yayıncılık ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle televizyona üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

Bloomberg HT televizyonuna üst sınırdan idari para cezası verildi

Üst Kurul toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine Bloomberg HT televizyonunda yayınlanan "Spor Saati" programı da ele alındı.

Yayında Fatih Altaylı ve Emin Çağlar arasında geçen Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik kullanılan ifadelerin kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine varan Üst Kurul, yapılan oylama sonucunda Bloomberg HT televizyonu hakkında üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanması kararını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fazıl Küçük Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Eda Erdem Abdullah Avcı Roger Schmidt Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
RTÜK'te başkan vekilliğine Orhan Karadaş seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:31:02. #1.15#

title