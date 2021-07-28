RTÜK'te başkan vekilliğine Orhan Karadaş seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında, boşalan başkan vekilliği görevine Orhan Karadaş seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında, boşalan başkan vekilliği görevine Orhan Karadaş seçildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada seçilen yeni üyeler Mehmet Daniş, Orhan Karadaş ve Deniz Güçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Boşalan başkan vekilliği görevine de Orhan Karadaş getirildi.

Ayrıca RTÜK'ün haftalık olağan toplantısında izleme dosyaları ele alındı.

Buna göre, Tele1 televizyonunda yayımlanan "5. Boyut" programına konuk olarak katılan Ahmet Saltık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, hiçbir resmi bilgiye dayanmamasına rağmen, "çeşitli hastalıklarının bulunduğu ve TBMM Başkanı'nın kendisinden sağlık raporu istemesi gerektiği" yönünde küçük düşürücü ve kamuoyunu yanıltıcı ifadeler kullandığını saptayan Üst Kurul, yayıncılık ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle televizyona üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

Bloomberg HT televizyonuna üst sınırdan idari para cezası verildi

Üst Kurul toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine Bloomberg HT televizyonunda yayınlanan "Spor Saati" programı da ele alındı.

Yayında Fatih Altaylı ve Emin Çağlar arasında geçen Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik kullanılan ifadelerin kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine varan Üst Kurul, yapılan oylama sonucunda Bloomberg HT televizyonu hakkında üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanması kararını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü