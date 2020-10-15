RTÜK: "Spotify yasal süre içinde müracaatını yaptı, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify'nin yasal süre içinde RTÜK'e müracaatını yaptığını, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlandığını bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify'nin yasal süre içinde RTÜK'e müracaatını yaptığını, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlandığını bildirdi.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Üst Kurulun gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşlarıyla daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüttüğü, bundan sonra da aynı tavrın korunmaya devam edileceği belirtildi.

Üst Kurulun görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edindiği, yayıncılara destek olmayı daima sürdüreceği aktarılan paylaşımda, müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify'nin yasal süre içinde RTÜK'e müracaatını yaptığı, lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun