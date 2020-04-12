RTÜK sosyal izolasyona dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı RTÜK sosyal izolasyona dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı RTÜK'ten "Evde Kal" çağrısı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), korona virüs tedbirleri çerçevesinde sosyal izolasyon sürecinde vatandaşlara "Evde Kal" çağrısında bulunarak bir kamu spotu hazırladı Çin'in Vuhan kentinde ortaya...

RTÜK sosyal izolasyona dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı

RTÜK'ten "Evde Kal" çağrısı

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), korona virüs tedbirleri çerçevesinde sosyal izolasyon sürecinde vatandaşlara "Evde Kal" çağrısında bulunarak bir kamu spotu hazırladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün tüm dünyaya yayılması ve Türkiye'de de görülmesinin ardından çeşitli önlemler alındı. Vatandaşların salgından korunması için Türkiye genelinde hep bir ağızdan "Evde Kal" çağrısı yapıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'da (RTÜK), sosyal izolasyona dikkat çekmek için "Yarın sağlıkla kucaklaşmak için bugün #evdekal" sloganıyla bir kamu spotu hazırladı. RTÜK tarafından hazırlanan kamu spotunda, kapanan ev, kuaför, camii, otel ve kafe kapılarının yakında yeniden açılacağına ve gelen gidenin eksik olmayacağına dikkat çekildi.

Kaynak: İHA