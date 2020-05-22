RTÜK, Sevda Noyan kararını verdi.
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RTÜK, Sevda Noyan kararını verdi.

Özellikle sosyal medyada muhalif olduğu belirtilen yayın kuruluşlarına ceza verilirken, iktidara yakın olduğu iddia edilen yayıncılara ceza verilmediği algısı oluşturmaya çalışanlar, merak ettikleri konunun cevabını bugün yapılan Üst Kurul toplantısında buldu.

RTÜK, Sevda Noyan kararını verdi.
22.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:33

Özellikle sosyal medyada muhalif olduğu belirtilen yayın kuruluşlarına ceza verilirken, iktidara yakın olduğu iddia edilen yayıncılara ceza verilmediği algısı oluşturmaya çalışanlar, merak ettikleri konunun cevabını bugün yapılan Üst Kurul toplantısında buldu.

"Başkan ilgili kişiyi korudu. Ülke TV'ye ceza yok" tartışmaları, alınan kararla son buldu.

Ülke TV raporu detaylı olarak görüşüldü.

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kamuoyunu uzun süre meşgul eden sözler nedeniyle hazırlanan Ülke TV raporunu geçen haftanın hemen ardından görüştü.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanının hazırladığı raporda, yayın yoluyla düşünceyi açıklama özgürlüğünün bulunduğu ancak bu hakkın hukuka aykırı nitelik taşımadan kullanılması gerekliliği vurgulandı. RTÜK uzmanı, hazırladığı raporda "görevlerinden biri de halkı bilgilendirmek olan yayın kuruluşlarının, yorum programlarında eleştirilere yer vermesi son derece doğaldır. Ancak, şüphesiz bu hak sınırsız değildir, yasa ve ahlak kuralları içerisinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşmasına ve toplumun daha ileriye götürülmesine yardım amacıyla yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Raporda 15 Temmuz vurgusu dikkat çekti.

Türk toplumunun destansı direnişi, emniyetin ve MİT'in olağanüstü savaşı, TSK içindeki milli unsurların varlığı, medyanın, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin topyekün mücadelesiyle engellenen 15 Temmuz hain darbe girişimine de raporda yer verildi.

251 kişinin şehit olduğu ve 2000'den fazla vatandaşın yaralandığı darbe girişiminin amacına ulaşamadığının anlatıldığı raporda, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz gecesi dünyaya terörün yeni bir şeklini gösterdiği ifade edildi.

İzleme raporunda şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların toplumsal hafızadaki izlerine bakmak ve o gecenin siyasi ve sosyolojik analizini yapmak sürecin doğru değerlendirilmesi açısından oldukça mühimdir. Bu minvalde 15 Temmuz'un Türkiye tarihi açısından önemi ve meydanların sosyolojisi çok iyi anlaşılıp analiz edilmelidir."

Amacını aşan ifadeler

Gerek televizyon yönetimi gerekse program sunucusunun bahse konu ifadeleri tasvip etmediklerini açıklamalarının ve kamuoyundan özür dilediklerinin hatırlatıldığı Ülke TV raporunda, yayında dile getirilen sözlerin ifade özgürlüğünü aştığı belirtildi.

Raporu ayrıntılarıyla ele alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, müzakerelerin sonucunda yayıncı kuruluşa müeyyide uygulanmasına hükmetti.

Yayının, 6112 sayılı Kanunda yer alan "Yayın hizmetleri. toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan Üst Kurul, Ülke TV hakkında 3 kez program durdurma cezası verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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