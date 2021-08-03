RTÜK: "RTÜK'ün medya kuruluşlarını uyarması kadar doğal bir şey yoktur"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamada, RTÜK'ün medya kuruluşlarını, tarafların imza altına aldığı "Yayıncılık Etik İlkeleri" çerçevesinde uyarması kadar doğal bir şeyin olmadığı kaydedildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamada, RTÜK'ün medya kuruluşlarını, tarafların imza altına aldığı "Yayıncılık Etik İlkeleri" çerçevesinde uyarması kadar doğal bir şeyin olmadığı kaydedildi.

RTÜK tarafından, ülke genelinde meydana gelen yangınlarda medya kuruluşlarının yaptığı haberlerin durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, RTÜK'ün medya kuruluşlarını, tarafların imza altına aldığı "Yayıncılık Etik İlkeleri" çerçevesinde uyarması kadar doğal bir şeyin olmadığı ifade edilerek, söz konusu ilkeler konusunda hassas davranılmasını istemek ve ikazda bulunmanın yayıncılık alanını düzenleme ve denetleme görevi olan RTÜK'ün sorumluluğunda olduğu aktarıldı.

"Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri"nin 15. Maddesinde yer alan, "Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmak; toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak" ifadesinin hatırlatıldığı açıklamada, söz konusu bölümün tüm yayıncılar tarafından kabul gördüğü ve imzalanarak kayıt altına alındığı ifade edildi. Kurul tarafından bu hatırlatmaların farklı yerlere çekilme çabalarını art niyet olarak gördükleri kaydedildi.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gelişmeleri doğru ve tarafsız olarak aktaran medyamıza teşekkür ederken, bölgede bulunan acil müdahale ekiplerine ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Yangınla canla başla mücadele eden resmi ve sivil tüm görevlilere, elinden geldiğince söndürme çalışmalarına destek olan saygıdeğer halkımıza müteşekkiriz.

Uygunsuz yayınlar ve doğruluğu tespit edilmeyen paylaşımlar yoluyla moral ve motivasyon bozucu çarpıtmaların, bölgedeki ormancılarımızın, itfaiyecilerimizin, fedakar vatandaşlarımızın ve diğer tüm görevlilerimizin çalışma şevkini kıracağını ve yangında yitirdiğimiz aziz şehitlerimizin saygıdeğer hatıralarına zarar vereceğini düşünüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı