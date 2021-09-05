RTÜK "Önemli Olaylar Listesi"ni güncelliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RTÜK "Önemli Olaylar Listesi"ni güncelliyor

RTÜK 'Önemli Olaylar Listesi'ni güncelliyor
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kültür ve sporseverleri yakından ilgilendiren "Önemli Olaylar Listesi"ni yenileyecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kültür ve sporseverleri yakından ilgilendiren "Önemli Olaylar Listesi"ni yenileyecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların, bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı sürecinin, Üst Kurul bünyesinde yürütüldüğü hatırlatıldı.

6112 sayılı Kanun'un 17'nci maddesindeki, "Önemli olayları yayınlayacak televizyon yayıncıları, önemli olaylar listesinde yer alan olayların ülke geneline şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanmasını sağlar. Televizyon yayıncıları, ayrıca Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesine taraf başka bir ülkenin listesinde yer alan önemli olaylarla ilgili münhasır haklarını, söz konusu ülke vatandaşlarının önemli bir kesimi tarafından izlenmesini engelleyecek şekilde kullanamaz." hükümlerine yer verilen açıklamada, güncelleme yetkisini kullanan RTÜK'ün yeni listenin hazırlanması için süreci başlattığı bildirildi.

İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelecek taleplerin, 1 ay içerisinde "onemliolaylarlistesi@rtuk.gov.tr" adresine e-posta yolu ile veya posta yolu ile iletileceği ifade edilen açıklamada, gelecek görüşlere göre listeye son şeklinin verileceği ve Üst Kurul'da görüşüleceği belirtildi.

Yürürlükte olan ve kamuoyuna duyurularak güncellenecek mevcut listeye "https://www.rtuk.gov.tr/onemli-olaylar-listesi/3830" adresinden ulaşılabiliyor.

Mevcut listede, Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları, FIFA, FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları, Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları,

Türkiye Kupası karşılaşmaları gibi spor organizasyonlarının yanı sıra Mevlana Anma Törenleri, Yunus Emre Şenlikleri, Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri, Nevruz etkinlikleri gibi organizasyonlar da yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Tanju Özcan Hamid Karzai Mansur Yavaş
Magazin Aleyna Tilki Gülben Ergen Derya Baykal Serdar Ortaç
Spor Diego Umut Meraş Şenol Güneş Alper Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
RTÜK "Önemli Olaylar Listesi"ni güncelliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 12:54:21. #1.15#

title