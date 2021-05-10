RTÜK'ten İsrail'e kınama
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RTÜK'ten İsrail'e kınama

RTÜK'ten İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yapılan insanlık dışı saldırıları kınadı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yapılan insanlık dışı saldırıları kınadı.

İsrail güçlerinin teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırısı sonucu çok sayıda insan yaralanmıştı. RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'na ramak kala Ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'da yapılan insanlık dışı saldırıların kınandığı kaydedildi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, uluslararası topluma ve uluslararası medyaya şu sorular yöneltildi:

"Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir? Sadece Müslümanların değil tüm insanlığın vicdanını kanatan alçak saldırıların ve Filistinlilerin dünyanın gözü önündeki yaşadığı zulmün adı nedir? Dünya İsrail'in hukuk tanımaz, vicdanlara sığmayan bu tutumunu daha ne kadar görmezden gelecek?"

Açıklamada, Türkiye olarak çocukların şehit edildiği, kadın ve yaşlı ayrımı yapılmaksızın fütursuzca gerçekleştirilen terör eylemlerine sessiz kalmanın mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce başlattığı ve son saldırılar sonrasında da uluslararası camiayı hareket geçiren girişimlerinin desteklendiği aktarıldı.

"RTÜK olarak bazılarının yönetiminde bulunduğumuz dünyadaki görsel ve işitsel medyanın nezdinde girişimlerimizi başlatıyoruz"

Harem-i Şerif'te yaşanan insanlık ayıbına dur demek için Türk medyasının topyekün ve dimdik ayakta olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Tüm gerçekleri olduğu gibi ulusal ve uluslararası basın gündemine taşımaya, hakkın yerini bulması için mücadeleye zulüm bitene kadar devam edeceğiz. RTÜK olarak bazılarının yönetiminde bulunduğumuz, bazılarında ise üye sıfatıyla tarafı olduğumuz dünyadaki görsel ve işitsel medyanın düzenlenmesindeki önemli kurumlar olan BRAF, IBRAF, EPRA, EBU ve MNRA nezdinde girişimlerimizi başlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Tüm dünya basınını harekete geçirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti aksatmadan sürdüreceğiz"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Başta İslam coğrafyasının medyası olmak üzere tüm dünya basınını harekete geçirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti aksatmadan sürdüreceğiz. Ayrıca görevlerini yerine getiren basın mensuplarına karşı İsrail güçlerinin saldırılarını da lanetliyoruz. Gerçekleri gösterme gayretinde olan Anadolu Ajansımız başta olmak üzere yabancı basın mensuplarına karşı sergilenen hunharca tavrı esefle kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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