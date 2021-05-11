RTÜK: Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir?

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı, yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınayarak "Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir?

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı, yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınayarak "Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir?" dedi.

RTÜK, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan yazılı açıklama yaptı. Uluslararası medyaya çağrıdan bulunulan açıklamada, "Bayrama ramak kala mübarek Ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'da yapılan insanlık dışı saldırıları kınıyor ve telin ediyoruz. Uluslararası topluma ve uluslararası medyaya açıkça soruyoruz, Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir?" denildi.

Açıklamada "Sadece Müslümanların değil tüm insanlığın vicdanını kanatan alçak saldırıların ve Filistinlilerin dünyanın gözü önündeki yaşadığı zulmün adı nedir? Dünya İsrail'in hukuk tanımaz, vicdanlara sığmayan bu tutumunu daha ne kadar görmezden gelecek? Türkiye olarak çocukların şehit edildiği, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın fütursuzca gerçekleştirilen terör eylemlerine sessiz kalmamız mümkün değildir" ifadelerine yer verildi. 'SALDIRILARIN BİR AN ÖNCE SON BULMASINI BEKLİYORUZ'RTÜK'ten yapılan açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi: "Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yönelik İsrail askerlerinin bombalı saldırılarının bir an önce son bulmasını bekliyoruz. Filistin meselesini kırmızı çizgi olarak gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce başlattığı ve son saldırılar sonrasında da uluslararası camiayı hareket geçiren girişimlerini destekliyoruz. Harem-i Şerif'te gözler önünde yaşanan insanlık ayıbına dur demek için Türk medyası olarak topyekün dimdik ayakta olduğumuzun bilinmesini isteriz. Tüm gerçekleri olduğu gibi ulusal ve uluslararası basın gündemine taşımaya, hakkın yerini bulması için mücadeleye zulüm bitene kadar devam edeceğiz.RTÜK olarak bazılarının yönetiminde bulunduğumuz bazılarında ise üye sıfatıyla tarafı olduğumuz dünyadaki görsel ve işitsel medyanın düzenlenmesindeki önemli kurumlar olan BRAF, IBRAF, EPRA, EBU ve MNRA nezdinde girişimlerimizi başlatıyoruz. Başta İslam coğrafyasının medyası olmak üzere tüm dünya basınını harekete geçirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti aksatmadan sürdüreceğiz.

Ayrıca, görevlerini yerine getiren basın mensuplarına karşı İsrail güçlerinin saldırılarını da lanetliyoruz. Gerçekleri gösterme gayretinde olan Anadolu Ajansımız başta olmak üzere yabancı basın mensuplarına karşı sergilenen hunharca tavrı esefle kınıyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı