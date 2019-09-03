RTÜK internet denetimine başladı! Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

03.09.2019 12:24

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yeni internet yayını düzenlemesi 2 Eylül itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre, RTÜK uygun gördüğü yayına erişim engeli getirebilecek. Lisans ücreti ve süresi ne kadar? RTÜK denetimi neleri kapsıyor?

Lisans başvurusu için verilen bir aylık süre tamamlandı ve bu süre içerisinde lisans almak için 590 başvuru yapıldı. Başvuruda bulunanların 298'i internet radyolarından geldi. Böylelikle lisans almış kuruluşlara yönelik denetleme başlamış oldu.Lisans talebi için Netflix'in başvuru yapmaması ise Türkiye'den ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi. Fakat şirketin konuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

RTÜK DENETİMİNİN KAPSAMI

Kabul edilen ve yürürlüğe giren düzenlemeyle, RTÜK artık internette yayımlanan bir dizinin ilgili bölümünün erişimini engelleyebilecek, 'Mücbir bir sebep' görmesi durumunda kurumların yayın lisansını iptal edebilecek. İnternetten yayın yapmak isteyen yurt dışı temelli kurum ve kuruluşlar Türkiye'de şirket kurmak ve lisans başvurusu yapmak zorunda. Merkezi Hollanda'da olan Netflix, lisans almak için Türkiye'de şirket kurmalı.

LİSANS ALMAYAN PLATFORMLARA ERİŞİM ENGELİ

Lisans almayanlar içinde bir yaptırım söz konusu. RTÜK lisans almadan yayın yapan platformu tespit edip internet sitesinde ilen edecek. 72 saat içinde lisans alma çabası içerisine girmeyen platformla ilgili erişim engelleme talebinde bulunulacak.

LİSANS ÜCRETLERİ

Lisans almak isteyenler için fiyat listesi de belli oldu. İnternet üzerinde radyo yayını yapmak için 10 bin TL lisans ücreti ödenecek. İnternet üzerinden televizyon yayını yapmak 100 bin TL, İnternet üzerinden alışveriş konulu tematik yayın yapmak 500 bin TL lisans ücretine karşılık geliyor. RTÜK abonelik ile internet üzerinden TV yayını yapan şirketlerin yıllık gelirinin binde beşini talep ediyor. Ödemeler peşin veya taksitle olabilecek. Yayın lisansı sonlandırılan kuruma kalan gün hesabına göre ücreti iade edilecek.