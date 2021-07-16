'RTÜK İletişim Dergisi' yayında

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) hazırlanan 'RTÜK İletişim Dergisi' temmuz sayısıyla yayın hayatına başladı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) hazırlanan 'RTÜK İletişim Dergisi' temmuz sayısıyla yayın hayatına başladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha da güçlendiriyor" dedi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul çalışanları tarafından hazırlanan dergi; Üst Kurul'un yayıncılık alanındaki konumu, düzenlediği alanın dinamik yapısı, yayıncılık teknolojilerinin topluma etkisi, teknik ve sosyal boyutuyla medyanın kapsamı ve içeriğinin önemi göz önüne alınarak uluslararası nitelikte dizayn edildi. İlk sayısı yayımlanan 'RTÜK İletişim Dergisi'nde, medya çalışanlarının yararlanacağı bilgiler derlenerek sunuldu.

'RTÜK İletişim Dergisi' ilk sayısında; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Prof. Dr. Kemal Sayar, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Prof. Dr. Edibe Sözen, Aydın Doğan Yalçındağ, Hasan Hüseyin Ertok, İbrahim Uslu gibi isimlerin aralarında bulunduğu yazarlar, okuyucularla buluştu. İlk sayısında 'Medya ve İslam Düşmanlığı'nı özel tema olarak belirleyen 'RTÜK İletişim Dergisi', takviye edici gıda reklamlarının yanıltıcı yönü, engelli bireylerin medyada temsili, yapay zeka, medya okuryazarlığı, çocuk ve medya, yeni medya kullanım alışkanlıkları araştırması, ana akım medyada kadın temsili gibi çok farklı konu başlıklarına eğiliyor. 'RTÜK İletişim Dergisi', temmuz sayısıyla radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayıncılık alanında çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere ilişkin sorunlu konulara da ayrıca yer veriyor.'RTÜK'ÜN TÜM PAYDAŞLARLA BAĞLANTISI GÜÇLENİYOR'

RTÜK Başkanı Şahin, 'RTÜK İletişim Dergisi'nin alana yeni soluk getireceğini belirterek, "Aziz vatandaşlarımızın görüş, öneri, beklenti ve taleplerine her zaman açık olan RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha da güçlendiriyor. Bu vesileyle; desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul Üyelerimize, yazılarıyla RTÜK İletişim Dergisine anlam katan yazarlarımıza, editoryal süreci yürüten 'yayın kurulu' ekibi ile bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı