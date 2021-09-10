RTÜK Başkanı Şahin: 'Karabağ zaferi sırasında medyamız dik durdu ve her daim çok güçlü bir şekilde kardeşlerimizin yanında yer aldı' - Haberler
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RTÜK Başkanı Şahin: "Karabağ zaferi sırasında medyamız dik durdu ve her daim çok güçlü bir şekilde kardeşlerimizin yanında yer aldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
RTÜK Başkanı Şahin:

Karabağ savaşında Türk medyasının sergilediği çalışmanın altını çizen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Karabağ zaferi sırasında medyamız dik durdu ve her daim çok güçlü bir şekilde kardeşlerimizin yanında yer aldı" dedi.

Karabağ savaşında Türk medyasının sergilediği çalışmanın altını çizen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Karabağ zaferi sırasında medyamız dik durdu ve her daim çok güçlü bir şekilde kardeşlerimizin yanında yer aldı" dedi.

"Şiddet ve Medya" ana temalı Turaz Akademi Kongresi'ne katılmak üzere Bakü'ye gelen RTÜK heyeti, temasları kapsamında Azerbaycan Milli Televizyon ve Radyo Şurası'nı ziyaret etti.

Şura Başkanı İsmet Sattarov ve kurum yöneticileriyle görüşen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Üst Kurul Üyeleri, yapılan nezaket ziyareti sırasında var olan iş birliklerinin daha da artırılmasında hem fikir oldular.

"Karabağ zaferinden dolayı kardeş Azerbaycan halkını kutluyorum"

İki ülke arasındaki ilişkiler çerçevesinde yayıncılık alanında da yeni ortak çalışmaların hayata geçirileceğini vurgulayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sözleri arasında Karabağ zaferinden dolayı kardeş Azerbaycan halkını kutladı.

Türk halkının tek bir çağırıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten RTÜK Başkanı Şahin, "Üst Kurul olarak ülkelerimiz arasında devam eden iş birliklerine bizler de katkı vereceğiz. Alanımızda önemli tecrübelerimiz var. Ülkemizdeki medyanın güçlü yapısı içerisinde reyting ölçümlerinden tutun, izleme alışkanlıklarına kadar pek çok aşamada ciddi reflekslerimiz gelişti. Birlikte neler yapabiliriz diye bu sabah Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın hikmet Hacıyev ile konuştuk. Geçmişte başlayan bir iş birliğimiz var. Bunun artmasını istiyoruz. Sadece kağıt üzerinde kalmamasını istiyoruz. Bu nezaket ziyaretimiz yeni bir başlangıç olsun. Azerbaycan tarihinin en büyük zaferlerinden olan Karabağ zaferini tebrik ediyorum. Çok güzel bir zafer oldu. Bütün Türkiye halkı 85 milyon sizlerle birlikteydi. Yüreğimiz sizlerle birlikteydi. Sevindirici olan ülkemizdeki farklı seslerin tamamı Azerbaycan söz konusu olunca ortak bir sesle destek gösterdi. Karabağ zaferi sırasında medyamız dik durdu ve her daim çok güçlü bir şekilde kardeşlerimizin yanında yer aldı. Sizlerin nezdinde Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve medyanızın değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Azerbaycan Milli Televizyon ve Radyo Şurası Başkanı İsmet Sattarov da son Karabağ zaferi sırasında Türkiye'den gelen güçlü medya desteği için RTÜK Başkanı Şahin'e teşekkür etti.

Şahin, Sattarov'u resmi ziyaret için Türkiye'ye davet etti. - ANKARA

RTÜK Başkanı Şahin: Karabağ zaferi sırasında medyamız dik durdu ve her daim çok güçlü bir şekilde kardeşlerimizin yanında yer aldı

RTÜK Başkanı Şahin: Karabağ zaferi sırasında medyamız dik durdu ve her daim çok güçlü bir şekilde kardeşlerimizin yanında yer aldı

RTÜK Başkanı Şahin: Karabağ zaferi sırasında medyamız dik durdu ve her daim çok güçlü bir şekilde kardeşlerimizin yanında yer aldı

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Haber: RTÜK Başkanı Şahin: 'Karabağ zaferi sırasında medyamız dik durdu ve her daim çok güçlü bir şekilde kardeşlerimizin yanında yer aldı' - Haberler
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