RTÜK Haftalık Olağan Toplantısı sonrası rapor yayımlandı
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RTÜK Haftalık Olağan Toplantısı sonrası rapor yayımlandı

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RTÜK Haftalık Olağan Toplantısı sonrası rapor yayımlandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) izleme uzmanlarının toplanarak hazırladığı raporları gündemine aldı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) izleme uzmanlarının toplanarak hazırladığı raporları gündemine aldı. Haftalık olağan toplantıda HALK TV'de yayınlanan 3 programa ceza verildi.

Rapora göre, sunucu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa'nın yer aldığı Medya Mahallesi programında, dini hassasiyetlerle alay edilmesi RTÜK'ten ceza almalarına yol açtı. Rapora göre, yayında, korona virüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşın Ankara Şehir hastanesinde yatmasına karşın sanki Amerikan Hastanesindeymiş gibi gösterilerek, Allah'ı bir şahısmış gibi betimleyip dalga konusunda kullanılan"Rabbim Amerikan Hastanesi demiştir... Rabbimiz Şehir Hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerlere Cleveland, Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler" ifadelerin üzerine Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Rapora göre, RTÜK, "Özlem Gürses ile Kayda Geçsin" programında yorumcu Murat Ağırel'in 'Parsel Parsel' isimli kitapla ilgili konuşurken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili ortaya attığı iddiaları masaya yatırıldı. Programın, FETÖ'nün siyasi ayağı olmak, destekleyicisi olmak, belediyede çeşitli yolsuzluklar yapıldığına dair yargıyı ilgilendiren son derece ciddi iddiaların dile getirilmesine aracılık ettiğini tespit ettiği belirtilen RTÜK, hukuki olarak hükme bağlanmayan çeşitli suç isnatlarında bulunularak yargının görev alanına dair hüküm veren iddiaları yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirdi. RTÜK Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmü gereği yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesini kararlaştırıldı.

Rapora göre, HALK TV'nin "İki Yorum" programında Levent Gültekin'in toplumda itibar görmüş eski Başbakan Necmettin Erbakan hakkında sarf ettiği sözler de müeyyide konusu olduğu belirtildi. Erbakan'ı laiklik karşıtı olmakla suçlayan din istismarı siyaseti yaptığını, Türk siyasetinin ondan kurtulması gerektiğini söyleyen Levent Gültekin'in eleştiri sınırlarını aştığı kanaatine varan Üst Kurul tarafından, yayıncı Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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