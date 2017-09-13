RTÜK, Flash TV'nin İzdivaç Kurnazlığını Affetmedi

Evlendirme programlarını ekrandan temizlemeye niyetli olan RTÜK Flash TV'nin yaptığı kurnazlığı ağırlaştırılmış idari para cezasıyla cezalandırdı.

FORMATLAR DEĞİŞTİ

Evlendirme programları RTÜK'ün uyarıları üzerine yeni sezonla birlikte format değişikliğine gitti ve bir dönem çiftleri birleştirmeye çalışırken izlediğimiz ünlü isimleri bu kez karanlıklar içinde kalmış cinayetleri aydınlatmaya çalışırken izlemeye başladık.

RTÜK, FLASH TV'Yİ AFFETMEDİ

Ancak bu değişikliği diğerleri kadar net bir şekilde yapmayan Esra Erol'un durumu belirsizliğini koruyor. Format değişikliği yaptığını iddia etmesine rağmen benzer bir içerikle yeni sezona merhaba diyen Erol'un programı RTÜK'e şikayet edildi. Programa nasıl bir ceza verileceği şimdilik belirsizliğini korurken, benzer bir format cezası RTÜK tarafından Flash TV'ye kesildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Flash TV'de yayınlanan "Hayata Dair" isimli programı bir ay süresince takibe alan RTÜK, özellikle son günlerdeki yayınlarda programın formatında evlilik programına doğru değişiklik yapıldığını, programa eş arayan kişilerin de katıldığını tespit etti. Üst Kurul, kanala reklam gelirinin yüzde 3'ü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası verdi.