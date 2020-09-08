RTÜK: Erol Mütercimler'in ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı
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RTÜK: Erol Mütercimler'in ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in katıldığı canlı yayındaki sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK: Erol Mütercimler'in ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı
08.09.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:11

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in katıldığı canlı yayındaki sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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