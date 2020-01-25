RTÜK, depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı
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RTÜK, depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberlere yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.

25.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:52
RTÜK, depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), 'daki sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberlere yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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