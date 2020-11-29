RTÜK, CHP'li Başarır'ın orduya yönelik sözleri için inceleme başlattı
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RTÜK, CHP'li Başarır'ın orduya yönelik sözleri için inceleme başlattı

29.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:38
RTÜK, CHP'li Başarır'ın orduya yönelik sözleri için inceleme başlattı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik kullandığı ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığı belirtildi. Peygamber Ocağı kabul edilen TSK'nın milletin yüz akı olduğu bildirerek, "Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır" denildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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