RTÜK'ten CHP'li Altay'ın açıklamalarına inceleme
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RTÜK'ten CHP'li Altay'ın açıklamalarına inceleme

RTÜK'ten CHP'li Altay'ın açıklamalarına inceleme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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