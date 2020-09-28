RTÜK, bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

RTÜK, bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı...

28.09.2020 00:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 00:08
RTÜK, bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır." açıklaması yapıldı.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bir televizyon programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulun töhmet altında bırakıldığı ve "RTÜK nerede?" gibi soruların, gerek basın gerekse sosyal medya üzerinden dile getirildiği belirtildi.

Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK'ün, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Ebru Şallı İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Can Bartu Murat Şahin Eddie Newton Ali Palabıyık
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: RTÜK, bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 00:10:50. #1.15#
title